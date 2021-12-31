Переводы в Украину выросли на 30%. Сколько валюты поступило с начала года
Объем частных переводов в Украину из-за границы за ноябрь 2021 года составил 1449 млн долларов. Это на 35,9% больше, чем годом ранее (1 085 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Всего по данным НБУ за январь-ноябрь 2021 года в Украину поступило 13922 млн долларов, что на 29,1% больше, чем годом ранее (10787 млн долларов).
Кроме того, денежные переводы в Украину за 11 месяцев превысили поступления за весь 2020 год (11 980 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-ноябре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 6574 млн долларов, что на 2419 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4155 млн долларов).
Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 13,3 до 14,3 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 14,1 до 15 млрд долларов, на 2023 год - с 14,8 до 15,7 млрд долларов.