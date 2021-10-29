ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

НБУ прогнозирует рекордный рост денежных переводов в Украину

Новина українською →
Украина, Пятница 29 октября 2021 16:58
НБУ прогнозирует рекордный рост денежных переводов в Украину Фото: НБУ прогнозирует рост частных переводов в Украину до 14,3 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 13,3 до 14,3 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 14,1 до 15 млрд долларов, на 2023 год - с 14,8 до 15,7 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет"Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

"Повышены оценки переводов от трудовых мигрантов в связи с большим спросом на рабочую силу за рубежом", - говорится в документе.

НБУ прогнозирует рекордный рост денежных переводов в Украину

Напомним, объем частных переводов в Украине из-за рубежа за август 2021 года составил 1 229 млн долларов. Это на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-август 2021 года в Украину поступило 9 070 млн долларов, что на 19,2% больше, чем годом ранее (7 610 млн долларов).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами