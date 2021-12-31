Перекази в Україну зросли на 30%. Скільки валюти надійшло з початку року
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2021 року склав 1449 млн доларів. Це на 35,9% більше, ніж роком раніше (1 085 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Всього за даними НБУ за січень-листопад 2021 року в Україну надійшло 13922 млн доларів, що на 29,1% більше, ніж роком раніше (10787 млн доларів).
Крім того, грошові перекази в Україну за 11 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік (11 980 млн доларів).
НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-листопаді 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 6574 млн доларів, що на 2419 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4155 млн доларів).
Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2021 році з 13,3 до 14,3 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 14,1 до 15 млрд доларів, на 2023 рік - з 14,8 до 15,7 млрд доларів.