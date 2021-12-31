ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перекази в Україну зросли на 30%. Скільки валюти надійшло з початку року

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 17:22
Перекази в Україну зросли на 30%. Скільки валюти надійшло з початку року Фото: перекази в Україну зросли до 14 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за листопад 2021 року склав 1449 млн доларів. Це на 35,9% більше, ніж роком раніше (1 085 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-листопад 2021 року в Україну надійшло 13922 млн доларів, що на 29,1% більше, ніж роком раніше (10787 млн доларів).

Крім того, грошові перекази в Україну за 11 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік (11 980 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-листопаді 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 6574 млн доларів, що на 2419 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4155 млн доларів).

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2021 році з 13,3 до 14,3 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 14,1 до 15 млрд доларів, на 2023 рік - з 14,8 до 15,7 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році