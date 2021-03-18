Ні переведення годинників, ні зміни графіку. Рада заблокована через земельну реформу

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент зараз не може змінити режим роботи на фоні локдауну у столиці. Зараз робота Верховної ради заблокована через розгляд правок до земельної реформи.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Подивимось, як вона (Рада, - ред.) буде працювати. У нас через тиждень пленарний тиждень потрапляє під цей локдаун. Але подивимось на обмеження, чи дозволять вони нам працювати", - заявив парламентар.

Замглави фракції зазначив, що прямо зараз Рада не може змінити свій графік через локдаун.

"Графік роботи Верховної ради може змінити тільки Верховна рада. Ми зараз це не можемо зробити, бо ми перебуваємо у розтягнутому розгляді одного питання, яке містить три тисячі правок. Колеги не хочуть, щоб люди землю могли продавати в громадах і отримувати", - сказав нардеп.

Крім того, Рада не може розглянути у другому читанні й законопроект №4201 "Про обчислення часу в Україні". Цей документ повинен скасувати переведення часу в нашій країні.

Глава фракції СН Давид Арахамія підкреслив, що якщо правки до закону про земельну реформу не розглянуть до кінця тижня, Рада буде збиратися на позачергові засідання.

Станом на четвер нардепи розглянули менш як 800 правок до відповідного законопроекту №2194. А саме парламентарі пройшли 776 правок із 3128.

Підкреслимо, глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що парламент ймовірно на карантин закриватися не буде.

Своєю чергою заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі написав, що через локдаун у Києві графік роботи Ради все-таки можуть змінити.

"Наступний пленарний тиждень може бути проведений в форматі "робота в комітетах", - написав парламентар.