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Перевізників попередили про затримки на одному з пунктів пропуску до Польщі

Фото: перевізників попередили про можливі затримки на кордоні з польшею (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Перевізників попередили про затримки на одному з пунктів пропуску до Польщі. В зв'язку з проведенням дорожнього ремонту може спостерігатись сповільнення в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

За інформацією польської сторони, в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на ділянці "вʼїзд у Республіку Польща" з 10:00 години планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.

У зв’язку з цим можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України. 

"З метою уникнення затримок при перетині кордону радимо перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон", - підкреслили в митній службі.

Оновлено о 16:30.

Польське видання RMF24 повідомило, що ремонті роботи на даній ділянці дороги триватимуть до 14 листопада цього року.

"Орієнтовний термін завершення ремонту - 14 листопада цього року. Перевізники, за можливості, мають обрати до того часу інші пункти пропуску", - наголосили в  Надбужанському відділі прикордонної служби.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про список пунктів пропуску, де українці без черг можуть перетнути кордон з Європою.

Ми також писали, що говорять прикордонники щодо перетину кордону з "Резерв+".

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