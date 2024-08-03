Перевізників попередили про затримки на одному з пунктів пропуску до Польщі

За інформацією польської сторони, в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на ділянці "вʼїзд у Республіку Польща" з 10:00 години планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.

У зв’язку з цим можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.

"З метою уникнення затримок при перетині кордону радимо перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон", - підкреслили в митній службі.

Оновлено о 16:30.

Польське видання RMF24 повідомило, що ремонті роботи на даній ділянці дороги триватимуть до 14 листопада цього року.

"Орієнтовний термін завершення ремонту - 14 листопада цього року. Перевізники, за можливості, мають обрати до того часу інші пункти пропуску", - наголосили в Надбужанському відділі прикордонної служби.