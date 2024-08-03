RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перевозчиков предупредили о задержках на одном из пунктов пропуска в Польшу

Фото: перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе с польшей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Перевозчиков предупредили о задержках на одном из пунктов пропуска в Польшу. В связи с проведением дорожного ремонта может наблюдаться замедление в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин".

По информации польской стороны, в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на участке "въезд в Республику Польша" с 10:00 часов планируется проведение ремонта одного весового комплекса и частичная замена дорожного покрытия.

В связи с этим возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины. 

"Во избежание задержек при пересечении границы советуем перевозчикам по возможности выбирать другие пункты пропуска через украинско-польскую границу", - подчеркнули в таможенной службе.

Обновлено в 16:30.

Польское издание RMF24 сообщило, что ремонт работы на данном участке дороги продлится до 14 ноября этого года.

"Ориентировочный срок завершения ремонта - 14 ноября этого года. Перевозчики, по возможности, должны выбрать к тому времени другие пункты пропуска", - отметили в Надбужанском отделе пограничной службы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о списке пунктов пропуска, где украинцы без очередей могут пересечь границу с Европой.

Мы также писали, что говорят пограничники о пересечении границы с "Резерв+".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с Украиной