Перевозчиков предупредили о задержках на одном из пунктов пропуска в Польшу. В связи с проведением дорожного ремонта может наблюдаться замедление в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
По информации польской стороны, в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на участке "въезд в Республику Польша" с 10:00 часов планируется проведение ремонта одного весового комплекса и частичная замена дорожного покрытия.
В связи с этим возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины.
"Во избежание задержек при пересечении границы советуем перевозчикам по возможности выбирать другие пункты пропуска через украинско-польскую границу", - подчеркнули в таможенной службе.
Обновлено в 16:30.
Польское издание RMF24 сообщило, что ремонт работы на данном участке дороги продлится до 14 ноября этого года.
"Ориентировочный срок завершения ремонта - 14 ноября этого года. Перевозчики, по возможности, должны выбрать к тому времени другие пункты пропуска", - отметили в Надбужанском отделе пограничной службы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о списке пунктов пропуска, где украинцы без очередей могут пересечь границу с Европой.
Мы также писали, что говорят пограничники о пересечении границы с "Резерв+".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.