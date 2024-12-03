Перевізники зможуть відкрити міжнародний автобусний маршрут онлайн: як це зробити

В Україні розпочинають тестування оновленого кабінету перевізника для відкриття міжнародних автобусних маршрутів онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.
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У понеділок, 2 грудня, Міністерство розвитку громад і територій спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) розпочало тестування оновленого кабінету перевізника - для відкриття міжнародних автобусних маршрутів.
У відомстві уточнили, що міжнародні перевізники пасажирів можуть самостійно протестувати новий механізм подачі інформації для відкриття маршруту за кордон.
"Ключова мета цього етапу - дати можливість бізнесу підготуватись до запуску нової процедури відкриття маршрутів та зібрати зворотній зв'язок від бізнесу", - пояснили в міністерстві.
Йдеться про відкриття маршрутів онлайн - без потреби подавати паперові пакети документів на розгляд комісії в міністерстві.
Зазначається, що це - одна з норм оновленого Порядку організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (згідно з наказом міністерства №966).
"Оновлений порядок набуде чинності після публікації на порталі (Верховної Ради України, - Ред.). З цього моменту, вже у грудні цього року, відкриття маршрутів буде можливим лише за допомогою кабінету перевізника", - розповіли у прес-службі Міністерства розвитку громад і територій.
Перевізники можуть протестувати онлайн-кабінет вже зараз (інфографіка: mtu.gov.ua)
Для того, щоб протестувати оновлений онлайн-кабінет, перевізнику спершу потрібно:
Вхід в електронний кабінет послуг (скриншот: services.dsbt.gov.ua)
Після цього необхідно:
З детальною інструкцією щодо відкриття маршруту можна ознайомитись у спеціальній презентації.
"Важливо, що внесена інформація під час тестування після завершення тестування не зберігається. Тож, у разі потреби відкриття маршруту, коли кабінет буде запущений у повноцінне використання, інформацію потрібно буде вводити заново", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як саме в Україні змінять правила міжнародних автобусних перевезень.
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