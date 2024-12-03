Перевозчики смогут открыть международный автобусный маршрут онлайн: как это сделать

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Что известно о новом механизме подачи информации

В понедельник, 2 декабря, Министерство развития общин и территорий совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасностью) приступило к тестированию обновленного кабинета перевозчика - для открытия международных автобусных маршрутов.

В ведомстве уточнили, что международные перевозчики пассажиров могут самостоятельно протестировать новый механизм подачи информации для открытия маршрута за границу.

"Ключевая цель этого этапа - дать возможность бизнесу подготовиться к запуску новой процедуры открытия маршрутов и собрать обратную связь от бизнеса", - объяснили в министерстве.

Речь идет об открытии маршрутов онлайн - без необходимости подавать бумажные пакеты документов на рассмотрение комиссии в министерстве.

Отмечается, что это - одна из норм обновленного Порядка организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении (согласно приказу министерства №966).

"Обновленный порядок вступит в силу после публикации на портале (Верховной Рады Украины, - Ред.). С этого момента, уже в декабре этого года, открытие маршрутов будет возможно только с помощью кабинета перевозчика", - рассказали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Перевозчики могут протестировать онлайн-кабинет уже сейчас (инфографика: mtu.gov.ua)

Как протестировать обновленный онлайн-кабинет

Для того чтобы протестировать обновленный онлайн-кабинет, перевозчику сначала нужно:

зайти на портал Укртрансбезопасности

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи

Вход в электронный кабинет услуг (скриншот: services.dsbt.gov.ua)

После этого необходимо:

перейти в раздел "Мої маршрути"

выбрать нужную опцию "Відкрити маршрут"

указать всю необходимую информацию (тип перевозок, периодичность перевозок, страна прибытия, город отправления, город прибытия и т.д.)

добавить договор о паритетном обслуживании маршрута (если такое требование есть)

самостоятельно ввести расписание движения и пункт пропуска

С подробной инструкцией насчет открытия маршрута можно ознакомиться в специальной презентации.

"Важно, что внесенная информация во время тестирования после завершения тестирования не сохраняется. Поэтому в случае необходимости открытия маршрута, когда кабинет будет запущен в полноценное использование, информацию нужно будет вводить заново", - подытожили в министерстве.