"Перевищення захмарної наглості РФ": Зеленський відреагував на удар по ядерному сховищу

Президент зазначив, що росіяни підло вдарили по об'єкту надзвичайно критичної інфраструктури.

МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, які злочини вчиняє країна-агресор.

При цьому Зеленський наголосив, що Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури.

"Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна - удар по самій Росії", - зазначив він.

Президент також додав, що цєї ночі були російські удари й по інших цивільних об’єктах у 13 наших областях.

Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів.