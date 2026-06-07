"Превышение заоблачной наглости РФ": Зеленский отреагировал на удар по ядерному хранилищу

Президент отметил, что россияне подло ударили по объекту чрезвычайно критической инфраструктуры.

МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, какие преступления совершает страна-агрессор.

При этом Зеленский отметил, что Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры.

"По состоянию на сейчас нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война - удар по самой России", - отметил он.

Президент также добавил, что этой ночью были российские удары и по другим гражданским объектам в 13 наших областях.

Всего в течение недели Россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБов.