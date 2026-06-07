"Превышение заоблачной наглости РФ": Зеленский отреагировал на удар по ядерному хранилищу
Россия сознательно ударила по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Президент отметил, что россияне подло ударили по объекту чрезвычайно критической инфраструктуры.
МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, какие преступления совершает страна-агрессор.
При этом Зеленский отметил, что Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры.
"По состоянию на сейчас нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война - удар по самой России", - отметил он.
Президент также добавил, что этой ночью были российские удары и по другим гражданским объектам в 13 наших областях.
Всего в течение недели Россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБов.
Россия ударила по хранилищу ядерного топлива
Напомним, в Чернобыльской зоне ночью 7 июня российский беспилотник попал в здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива. После атаки произошел пожар.
Вражеский дрон атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате удара частично разрушено здание приемки контейнеров.
После попадания возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Его оперативно локализовали и полностью ликвидировали. Пострадавших среди персонала нет.
Генеральный штаб ВСУ уточнил, что удар был нанесен по объекту вблизи села Буряковка Киевской области, примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС.
По информации военных, Централизованное хранилище предназначено для долгосрочного и безопасного хранения отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций.
На месте ликвидированного пожара обнаружили остатки ударного беспилотника типа Shahed.
Сейчас радиационный фон на территории объекта остается в пределах нормы. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.