Перевіряють документи і будинки. РФ в Луганській області посилила "фільтрацію", - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганської області противник посилює контррозвідувальний режим. Причиною цього стали пошуки українського підпілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За інформацією від українського підпілля, російсько-окупаційні війська провели низку перевірок документів у місцевого населення в низці населених пунктів і провели обшуки будинків та іншого приватного майна.
"Ворог боїться не тільки роботи наших розвідувальних груп, а й розуміє, що більшість місцевого населення, яке перебуває в тимчасовій окупації, готові продовжувати чинити опір окупанту, і передавати інформацію про особовий склад і техніку противника", - йдеться в повідомленні.
Центр національного спротиву нагадав, що передаючи інформацію про ворога, можна прискорити звільнення регіону. Це дасть змогу швидше повернутися до мирного життя.
Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.
Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.
У ЦНС писали, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.
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