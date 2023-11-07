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Перевіряють документи і будинки. РФ в Луганській області посилила "фільтрацію", - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях Луганської області противник посилює контррозвідувальний режим. Причиною цього стали пошуки українського підпілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією від українського підпілля, російсько-окупаційні війська провели низку перевірок документів у місцевого населення в низці населених пунктів і провели обшуки будинків та іншого приватного майна. 

"Ворог боїться не тільки роботи наших розвідувальних груп, а й розуміє, що більшість місцевого населення, яке перебуває в тимчасовій окупації, готові продовжувати чинити опір окупанту, і передавати інформацію про особовий склад і техніку противника", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву нагадав, що передаючи інформацію про ворога, можна прискорити звільнення регіону. Це дасть змогу швидше повернутися до мирного життя.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

У ЦНС писали, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.

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