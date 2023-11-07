Проверяют документы и дома. РФ в Луганской области усилила "фильтрацию", - ЦНС

По информации от украинского подполья, российско-оккупационные войска провели ряд проверок документов у местного населения в ряде населенных пунктов и провели обыски домов и другого частного имущества.

"Враг боится не только работы наших разведывательных групп, но и понимает, что большинство местного населения, которое находится во временной оккупации, готовы продолжать сопротивляться оккупанту, и передавать информацию о личном составе и технике противника", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления напомнил, что передавая информацию о враге, можно ускорить освобождение региона. Это позволит быстрее вернуться к мирной жизни.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

В ЦНС писали, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.