Документи перевірятимуть по-новому: до правил перетину кордону внесли зміни

В українських пунктах пропуску перевірятимуть дані про громадян з усіх електронних реєстрів і баз за спеціальним електронним дорученням.
Про це повідомляє РБК-України із посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука.
Таким чином, Кабмін вніс чергові зміни до Порядку надання Держприкордонслужбі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон.
З метою перевірки документів, прикордонники зможуть отримувати за дорученням в електронній формі необхідну інформацію про громадян із різних державних реєстрів та баз. Це також може стосуватися інформації з обмеженим доступом.
Зазначається, що відповідальність за таке доручення та достовірність інформації, яка внесена в реєстри стосовно кожного громадянина, несе ініціатор доручення.
Зміни у перетині кордони систематично вносяться Кабміном із метою підвищення ефективності роботи прикордонних пропускних пунктів, а також недопущення вчинення злочинів стосовно незаконного в'їзду на територію України, або виїзду із неї
Раніше ми повідомляли, що працівники ТЦК та СП можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску, однак повістки там не видають.
Зазначимо, що чоловіки призовного віку не можуть виїхати з території України без наявності дійсного військово-облікового документа.
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