Документи перевірятимуть по-новому: до правил перетину кордону внесли зміни

Таким чином, Кабмін вніс чергові зміни до Порядку надання Держприкордонслужбі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон.

З метою перевірки документів, прикордонники зможуть отримувати за дорученням в електронній формі необхідну інформацію про громадян із різних державних реєстрів та баз. Це також може стосуватися інформації з обмеженим доступом.

Зазначається, що відповідальність за таке доручення та достовірність інформації, яка внесена в реєстри стосовно кожного громадянина, несе ініціатор доручення.

Зміни у перетині кордони систематично вносяться Кабміном із метою підвищення ефективності роботи прикордонних пропускних пунктів, а також недопущення вчинення злочинів стосовно незаконного в'їзду на територію України, або виїзду із неї