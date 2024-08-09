Документы будут проверять по-новому: в правила пересечения границы внесли изменения

Таким образом, Кабмин внес очередные изменения в Порядок предоставления Госпогранслужбы и выполнение ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу.

В целях проверки документов, пограничники смогут получать по поручению в электронной форме необходимую информацию о гражданах из разных государственных реестров и баз. Это также может относиться к информации с ограниченным доступом.

Отмечается, что ответственность за такое поручение и достоверность информации, внесенной в реестры касательно каждого гражданина, несет инициатор поручения.

Изменения в пересечении границы систематически вносятся Кабмином с целью повышения эффективности работы пограничных пропускных пунктов, а также недопущения совершения преступлений относительно незаконного въезда на территорию Украины или выезда из нее.