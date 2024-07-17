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Чи вручають повістки на кордоні: що кажуть в Держприкордонслужбі

Україна, Середа 17 липня 2024 20:21
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Чи вручають повістки на кордоні: що кажуть в Держприкордонслужбі Фото: ТЦК на пунктах пропуску (facebook.com zahidnuy.kordon)
Автор: Каріна Левицька

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску, але не видають там повісток.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Радіо Свобода.

Як заявив речник Прикордонної служби, повістки на пунктах пропуску "масово, відкрито чи не відкрито" не видають.

Однак, якщо людина, яка перетинає кордон, у розшуку - прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доставили її до ТЦК.

За його словами, працівники ТЦК не беруть участь в прикордонному контролі, але допомагають в разі "якщо виникають якісь питання відносно документів або інформації".

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Ми повідомляли, чи затримуватимуть працівники ТЦК військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані до 16 липня.

Ми також пояснювали, що оновити свої дані через додаток "Резерв+" військовозобов'язані в Україні можуть і після 16 липня.

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