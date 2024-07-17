Чи вручають повістки на кордоні: що кажуть в Держприкордонслужбі
Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску, але не видають там повісток.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Радіо Свобода.
Як заявив речник Прикордонної служби, повістки на пунктах пропуску "масово, відкрито чи не відкрито" не видають.
Однак, якщо людина, яка перетинає кордон, у розшуку - прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доставили її до ТЦК.
За його словами, працівники ТЦК не беруть участь в прикордонному контролі, але допомагають в разі "якщо виникають якісь питання відносно документів або інформації".
Мобілізація в Україні
Ми повідомляли, чи затримуватимуть працівники ТЦК військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані до 16 липня.
Ми також пояснювали, що оновити свої дані через додаток "Резерв+" військовозобов'язані в Україні можуть і після 16 липня.
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