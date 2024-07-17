Чоловіки без військового квитка тепер не зможуть виїхати з України: ситуація на кордоні

При виїзді з України у чоловіків призовного віку почали перевіряти військово-облікові документи. Їх наявність з 17 липня є обов'язковою при перетині кордону.

"Відсьогодні наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону обов’язкова умова для всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Така норма почала застосовуватись, починаючи з 00:00", - зазначив речник.

Як раніше повідомляла Держприкордонслужба, вчора спливав встановлений Законом України термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Відтепер під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі призовного віку.

Демченко зазначив, що документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону на виїзд з України.

Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуться співробітники поліції.

"Окремо нагадаю про категорію чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я. В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 № 560", - пояснив Демченко.

За словами речника прикордонної служби, з початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не відмічається якихось моментів, щоб свідчили про зниження кількості перетинів, або призводили до непорозумінь чи конфліктних ситуацій. Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон мали необхідні документи, зокрема і військово-облікові.

"Звісно, були й відмови в перетині кордону, але їх кількість незначна, лише кілька десятків - хтось забув взяти військово-обліковий документ, а хтось його взагалі не мав. Станом на 7 ранку - майже 40. В той же час зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов в перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб", - сказав він.

Демченко додав, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися.