Перевіряють авто й документи. У центрі Києва проводять безпекові заходи

У Шевченківському районі Києва проводять планові безпекові з метою перевірки антитерористичного захисту місць масового перебування людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
До безпекових заходів залучені Служба безпеки України (СБУ), Національна поліція та інші підрозділи Сил оборони України.
Під час безпекових заходів правоохоронці:
У СБУ попереджають про:
"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у середині лютого СБУ посилювала безпекові заходи Бучанському районі Київської області.
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