Перевіряють авто й документи. У центрі Києва проводять безпекові заходи

До безпекових заходів залучені Служба безпеки України (СБУ), Національна поліція та інші підрозділи Сил оборони України.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

проводитимуть огляд території та окремих будівель, а також приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюватимуть перевірку громадян;

вивчатимуть стан антитерористичної захищеності місцевих споруд.

У СБУ попереджають про:

можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста;

перевірку документів громадян;

огляд автотранспорту.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - додає СБУ.