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Перевіряють авто й документи. У центрі Києва проводять безпекові заходи

Ілюстративне фото: у центрі Києва проводять безпекові заходи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Шевченківському районі Києва проводять планові безпекові з метою перевірки антитерористичного захисту місць масового перебування людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

До безпекових заходів залучені Служба безпеки України (СБУ), Національна поліція та інші підрозділи Сил оборони України. 

Під час безпекових заходів правоохоронці: 

  • проводитимуть огляд території та окремих будівель, а також приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюватимуть перевірку громадян; 
  • вивчатимуть стан антитерористичної захищеності місцевих споруд.

У СБУ попереджають про:

  • можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста;
  • перевірку документів громадян;
  • огляд автотранспорту.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - додає СБУ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у середині лютого СБУ посилювала безпекові заходи Бучанському районі Київської області.

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КиївСлужба безпеки України