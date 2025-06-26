Проверяют авто и документы. В центре Киева проводят мероприятия по безопасности

В Шевченковском районе Киева проводят плановые безопасности с целью проверки антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
К мероприятиям по безопасности привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Национальная полиция и другие подразделения Сил обороны Украины.
Во время мероприятий по безопасности правоохранители:
В СБУ предупреждают о:
"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в середине февраля СБУ усиливала меры безопасности в Бучанском районе Киевской области.
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