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Проверяют авто и документы. В центре Киева проводят мероприятия по безопасности

Иллюстративное фото: в центре Киева проводят мероприятия по безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Шевченковском районе Киева проводят плановые безопасности с целью проверки антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

К мероприятиям по безопасности привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Национальная полиция и другие подразделения Сил обороны Украины.

Во время мероприятий по безопасности правоохранители:

  • проводить осмотр территории и отдельных зданий, а также помещений для выявления запрещенных к обороту предметов;
  • осуществлять проверку граждан;
  • изучать состояние антитеррористической защищенности местных сооружений.

В СБУ предупреждают о:

  • возможных ограничениях прохода и проезда по улицам города;
  • проверке документов граждан;
  • осмотре автотранспорта.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - добавляет СБУ.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в середине февраля СБУ усиливала меры безопасности в Бучанском районе Киевской области.

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КиевСлужба безопасности Украины