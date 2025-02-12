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СБУ проводить безпекові заходи під Києвом: українців попередили про перевірки

Київ, Середа 12 лютого 2025 09:30
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СБУ проводить безпекові заходи під Києвом: українців попередили про перевірки Фото: СБУ проводить перевірки під Києвом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України 12 лютого проводить планові контррозвідувальні заходи в Бучанському районі Київської області. Українців попередили про можливі перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління СБУ у Києві та Київській області в Facebook.

Безпекові заходити СБУ проводить разом з Національною поліцією та Угрупованням сил і засобів оборони міста Київ. Мета - посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують.

В СБУ зазначили, що силовики:

  • проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення.

Українців попередили, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2024 року СБУ проводила безпекові заходи у центрі Києва, а саме в урядовому кварталі.

Також раніше Служба безпеки проводила контррозвідувальні заходи у Сумах для запобігання загрозам та провокаціям.

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