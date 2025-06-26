Перевіряють авто й документи. У центрі Києва проводять безпекові заходи
У Шевченківському районі Києва проводять планові безпекові з метою перевірки антитерористичного захисту місць масового перебування людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
До безпекових заходів залучені Служба безпеки України (СБУ), Національна поліція та інші підрозділи Сил оборони України.
Під час безпекових заходів правоохоронці:
- проводитимуть огляд території та окремих будівель, а також приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюватимуть перевірку громадян;
- вивчатимуть стан антитерористичної захищеності місцевих споруд.
У СБУ попереджають про:
- можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста;
- перевірку документів громадян;
- огляд автотранспорту.
"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у середині лютого СБУ посилювала безпекові заходи Бучанському районі Київської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.