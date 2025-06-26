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Перевіряють авто й документи. У центрі Києва проводять безпекові заходи

Четвер 26 червня 2025 09:59
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Перевіряють авто й документи. У центрі Києва проводять безпекові заходи Ілюстративне фото: у центрі Києва проводять безпекові заходи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Шевченківському районі Києва проводять планові безпекові з метою перевірки антитерористичного захисту місць масового перебування людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

До безпекових заходів залучені Служба безпеки України (СБУ), Національна поліція та інші підрозділи Сил оборони України.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

  • проводитимуть огляд території та окремих будівель, а також приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюватимуть перевірку громадян;
  • вивчатимуть стан антитерористичної захищеності місцевих споруд.

У СБУ попереджають про:

  • можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста;
  • перевірку документів громадян;
  • огляд автотранспорту.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у середині лютого СБУ посилювала безпекові заходи Бучанському районі Київської області.

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Київ Служба безпеки України
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