Проверяют авто и документы. В центре Киева проводят мероприятия по безопасности

В Шевченковском районе Киева проводят плановые безопасности с целью проверки антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

К мероприятиям по безопасности привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Национальная полиция и другие подразделения Сил обороны Украины.

Во время мероприятий по безопасности правоохранители:

проводить осмотр территории и отдельных зданий, а также помещений для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществлять проверку граждан;

изучать состояние антитеррористической защищенности местных сооружений.

В СБУ предупреждают о:

возможных ограничениях прохода и проезда по улицам города;

проверке документов граждан;

осмотре автотранспорта.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - добавляет СБУ.