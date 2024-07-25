В Україні планують суворіше перевіряти водіїв і тих, хто отримує права: деталі

Територіальним органам МВС можуть дозволити отримувати з реєстрів і перевіряти дані про місце проживання громадян, а також надати доступ до відцифрованих образів обличчя. Про це йдеться у проекті закону №9504.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей закон і що саме може змінитись в Україні після набуття ним чинності.
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Чинне законодавство уповноважує територіальні органи Міністерства внутрішніх справ (МВС) України на надання адміністративних послуг, пов'язаних із:
Водночас відсутня спеціальна норма (на рівні закону), яка давала б територіальним органам МВС правові підстави для отримання необхідної для надання таких послуг інформації.
Виходячи з цього, проект закону №9504 пропонує внести до українського законодавства низку змін.
Вони мають дозволити територіальним органам МВС отримувати з реєстрів та баз даних державних органів інформацію, необхідну для надання громадянами адмінпослуг у сфері дорожнього руху.
При цьому Кабінет міністрів України пропонується наділити правом визначати порядок та обсяг отримання інформації (у тому числі - для здійснення її перевірки), необхідної для надання таких адміністративних послуг:
Йдеться про те, що Кабмін зможе визначати обсяг даних, необхідних, наприклад, для перевірки особи, яка звернулась за перереєстрацією автомобіля (або за будь-якої іншою послугою з вищенаведених).
Очікується, що реалізація цього законопроекту:
Згідно із запропонованими законопроектом змінами, територіальним органам МВС нададуть право на отримання та перевірку під час надання адміністративних послуг такої основної інформації щодо громадян:
Проект закону №9504 про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху було зареєстровано у Верховній Раді 17 липня 2023 року.
Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань транспорту та інфраструктури під керівництвом Юрія Кісєля.
Проект закону №9504 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
27 травня було надано висновок комітету про розгляд. Станом на зараз документ очікує на розгляд Верховної Радою.
У прикінцевих положеннях документа уточнюється, що закон набирає чинності через шість місяців із дня, наступного за днем його опублікування (з огляду на те, що його реалізація потребуватиме від урядовців розроблення низки проектів нормативно-правових актів).
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