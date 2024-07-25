В Україні планують суворіше перевіряти водіїв і тих, хто отримує права: деталі

Територіальним органам МВС можуть дозволити отримувати з реєстрів і перевіряти дані про місце проживання громадян, а також надати доступ до відцифрованих образів обличчя. Про це йдеться у проекті закону №9504.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей закон і що саме може змінитись в Україні після набуття ним чинності.

Зміст

Що пропонує змінити законопроект

Чинне законодавство уповноважує територіальні органи Міністерства внутрішніх справ (МВС) України на надання адміністративних послуг, пов'язаних із:

наданням права на керування транспортними засобами (ТЗ)

державною реєстрацією (перереєстрацією) ТЗ

зняттям з обліку транспортних засобів

Водночас відсутня спеціальна норма (на рівні закону), яка давала б територіальним органам МВС правові підстави для отримання необхідної для надання таких послуг інформації.

Виходячи з цього, проект закону №9504 пропонує внести до українського законодавства низку змін.

Вони мають дозволити територіальним органам МВС отримувати з реєстрів та баз даних державних органів інформацію, необхідну для надання громадянами адмінпослуг у сфері дорожнього руху.

При цьому Кабінет міністрів України пропонується наділити правом визначати порядок та обсяг отримання інформації (у тому числі - для здійснення її перевірки), необхідної для надання таких адміністративних послуг:

з інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) органів виконавчої влади

з інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) інших державних органів (зокрема з Єдиного державного демографічного реєстру)

Йдеться про те, що Кабмін зможе визначати обсяг даних, необхідних, наприклад, для перевірки особи, яка звернулась за перереєстрацією автомобіля (або за будь-якої іншою послугою з вищенаведених).

Очікується, що реалізація цього законопроекту:

забезпечить можливість підвищити якість надання адміністративних послуг громадянам

дозволить скоротити перелік документів, необхідних для їх отримання

Яку інформацію зможуть перевіряти територіальні органи МВС

Згідно із запропонованими законопроектом змінами, територіальним органам МВС нададуть право на отримання та перевірку під час надання адміністративних послуг такої основної інформації щодо громадян:

ім'я особи (українською мовою та латинськими літерами - відповідно до правил транслітерації)

дата народження

місце народження

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи

реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист

унікальний номер запису в Реєстрі

відцифрований образ обличчя особи

Основне про проект закону

Проект закону №9504 про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху було зареєстровано у Верховній Раді 17 липня 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань транспорту та інфраструктури під керівництвом Юрія Кісєля.

Проект закону №9504 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

27 травня було надано висновок комітету про розгляд. Станом на зараз документ очікує на розгляд Верховної Радою.

У прикінцевих положеннях документа уточнюється, що закон набирає чинності через шість місяців із дня, наступного за днем його опублікування (з огляду на те, що його реалізація потребуватиме від урядовців розроблення низки проектів нормативно-правових актів).