В Украине планируют строже проверять водителей и тех, кто получает права: детали

Территориальным органам МВД могут разрешить получать из реестров и проверять данные о месте жительства граждан, а также предоставить доступ к оцифрованным образам лица. Об этом говорится в проекте закона №9504.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законе и что именно может измениться в Украине после вступления его в силу.

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Что предлагает изменить законопроект

Действующее законодательство уполномочивает территориальные органы Министерства внутренних дел (МВД) Украины на предоставление административных услуг, связанных с:

предоставлением права на управление транспортными средствами (ТС)

государственной регистрацией (перерегистрацией) ТС

снятием с учета транспортных средств

В то же время отсутствует специальная норма (на уровне закона), которая бы давала территориальным органам МВД правовые основания для получения необходимой для предоставления таких услуг информации.

Исходя из этого, проект закона №9504 предлагает внести в украинское законодательство ряд изменений.

Они должны разрешить территориальным органам МВД получать из реестров и баз данных государственных органов информацию, необходимую для предоставления гражданами админуслуг в сфере дорожного движения.

При этом Кабинет министров предлагается наделить правом определять порядок и объем получения информации (в том числе - для осуществления ее проверки), необходимой для предоставления таких административных услуг:

из информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти

из информационных систем и электронных баз данных (реестров) других государственных органов (в частности из Единого государственного демографического реестра)

Речь идет о том, что Кабмин сможет определять объем данных, необходимых, например, для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией автомобиля (или любой другой услугой из вышеперечисленных).

Ожидается, что реализация этого законопроекта:

обеспечит возможность повысить качество предоставления административных услуг гражданам

позволит сократить перечень документов, необходимых для их получения

Какую информацию смогут проверять территориальные органы МВД

Согласно предложенным законопроектом изменениям, территориальным органам МВД предоставят право на получение и проверку при предоставлении административных услуг такой основной информации о гражданах:

имя человека (на украинском языке и латинскими буквами - в соответствии с правилами транслитерации)

дата рождения

место рождения

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица

реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверения беженца, удостоверения нуждающегося в дополнительной защите, удостоверения лица, которому предоставлена временная защита

уникальный номер записи в Реестре

оцифрованный образ лица человека

Основное о проекте закона

Проект закона №9504 о внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения, был зарегистрирован в Верховной Раде 17 июля 2023 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры под руководством Юрия Киселя.

Проект закона №9504 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

27 мая было предоставлено заключение комитета о рассмотрении. По состоянию на сейчас документ ожидает рассмотрения Верховной Радой.

В заключительных положениях документа уточняется, что закон вступает в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования (учитывая, что его реализация потребует от правительства разработки ряда проектов нормативно-правовых актов).