Перевірте лічильники газу. Українцям може знадобитись позачергова повірка

Якщо користувач або оператор газорозподільної мережі виявив ознаки пошкодження пломб або лічильника газу (за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в його роботу), може бути ініційована позачергова (або експертна) повірка лічильника газу, або ж експертиза.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Експерт розповів, що, згідно з Кодексом газорозподільних систем, несанкціонованим втручанням в роботу газорозподільної системи може бути:
Тобто порушеннями, що пов'язані з несанкціонованим втручанням в роботу газорозподільної системи, є, зокрема:
При виявленні ознак пошкодження пломб або лічильника газу - за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в роботу лічильника - оператор газорозподільної мережі або споживач можуть ініціювати:
"У випадку виявлення за результатами експертної повірки або експертизи порушень, оператор газорозподільної мережі складає акт, який розглядається комісією з розгляду актів про порушення оператора газорозподільної мережі за обов'язкової участі споживача", - розповів Буліменко.
За словами експерта, цією комісією може бути схвалене рішення:
"У випадку задоволення комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об'єму та обсягу природного газу і його вартості", - пояснив юрист.
Він уточнив, що вартість необлікованого (донарахованого) об'єму природного газу зазначається в окремому платіжному рахунку, який надається споживачеві під особистий підпис або направляється йому рекомендованим поштовим відправленням.
"Рішення комісії з розгляду актів про порушення може бути оскаржене споживачем до територіального органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рішення якого є обов'язковим до виконання", - зазначив адвокат.
Крім того, рішення комісії або НКРЕКП може бути оскаржене споживачем до суду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що всі засоби обліку (лічильники) повинні своєчасно проходити метрологічну повірку - з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів.
При цьому проводити таку процедуру можуть тільки уповноважені організації.
Дата повірки має бути вказана у паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача - на офіційному вебпорталі постачальника послуги (наприклад для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки).
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