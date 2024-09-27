Проверьте счетчики газа. Украинцам может понадобиться внеочередная поверка

Если пользователь или оператор газораспределительной сети обнаружил признаки повреждения пломб или счетчика газа (при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в его работу), может быть инициирована внеочередная (или экспертная) поверка счетчика газа или же экспертиза.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .
Эксперт рассказал, что согласно Кодексу газораспределительных систем, несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы может быть:
То есть нарушениями, связанными с несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы, являются, в частности:
При обнаружении признаков повреждения пломб или счетчика газа - при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в работу счетчика - оператор газораспределительной сети или потребитель могут инициировать:
"В случае выявления по результатам экспертной поверки или экспертизы нарушений, оператор газораспределительной сети составляет акт, который рассматривается комиссией по рассмотрению актов о нарушении оператора газораспределительной сети при обязательном участии потребителя", - рассказал Булименко.
По словам эксперта, этой комиссией может быть принято решение:
"В случае удовлетворения комиссией акта о нарушении составляется акт-расчет неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости", - объяснил юрист.
Он уточнил, что стоимость неучтенного (доначисленного) объема природного газа указывается в отдельном платежном счете, который предоставляется потребителю под личную подпись или направляется ему заказным почтовым отправлением.
"Решение комиссии по рассмотрению актов о нарушении может быть обжаловано потребителем в территориальный орган Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решение которого обязательно к выполнению", - отметил адвокат.
Кроме того, решение комиссии или НКРЭКУ может быть обжаловано потребителем в суд.
Напомним, ранее мы рассказывали, что все средства учета (счетчики) должны своевременно проходить метрологическую поверку - с учетом установленных межповерочных интервалов.
При этом проводить такую процедуру могут только уполномоченные организации.
Дата поверки должна быть указана в паспорте узла учета или в личном кабинете потребителя - на официальном вебпортале поставщика услуги (например, для счетчиков воды установлен межповерочный интервал 4 года).
Читайте также, за какие проблемы со счетчиком украинцам светит тюрьма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.