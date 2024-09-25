Штрафом не відбутися. За які проблеми з лічильником українцям світить в'язниця

В Україні за порушення правил користування енергією, водою чи газом передбачена адміністративна відповідальність - штраф. Однак у деяких випадках для громадян може настати також кримінальна відповідальність.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко .

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За що саме українців можуть покарати штрафами

Експерт розповів, що адміністративна відповідальність (штраф) за порушення правил користування енергією, водою чи газом передбачена статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, покарати українців можуть за самовільне використання з корисливою метою електричної, теплової енергії, гарячої чи питної води:

без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов'язкове)

внаслідок умисного пошкодження приладів обліку

у будь-який інший спосіб

За такі правопорушення передбачена відповідальність у вигляді:

або попередження

або накладення штрафу від 170 грн до 850 грн і попередження

або накладення штрафу (на посадових осіб) від 510 грн до 1 360 грн

Крім того, статтею 103-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води.

Отже, за самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, розкомплектування або інше несанкціоноване втручання в роботу вузла комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води:

громадянам доведеться сплатити штраф у розмірі від 850 грн до 3 400 грн

посадовим особам - у розмірі від 3 400 грн до 4 250 грн

Хто має право штрафувати громадян і як це відбувається

Буліменко розповів, що за статтею 103-1 КУпАП протоколи про адміністративне правопорушення складаються відповідними органами державного енергонагляду. Ними є Державна інспекція енергетичного нагляду України та її територіальні органи.

"Також такі протоколи можуть складатися підприємствами й організаціями, у віданні яких є електричні мережі", - додав експерт.

Він пояснив, що такі справи розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад. За результатами розгляду справи вони можуть ухвалити рішення про накладення адміністративного стягнення або про закриття провадження.

"Рішення адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржене до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду", - зауважив юрист.

Тим часом за статтею 103-3 КУпАП протоколи про адміністративне правопорушення складають посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, які виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.

"Такі справи розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції", - уточнив адвокат.

За яких обставин українцям загрожує в'язниця

"Також слід зазначити, що законодавством передбачена кримінальна відповідальність за викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання", - наголосив юрист.

Він пояснив, що згідно зі статтею 188-1 Кримінального кодексу України (ККУ), покарати громадян можуть за викрадення гарячої або питної води, електричної або теплової енергії - якщо такими діями завдано значної шкоди:

шляхом самовільного використання без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов'язкове)

внаслідок умисного пошкодження приладів обліку

у будь-який інший спосіб

Такі правопорушення караються:

або штрафом від 1 700 грн до 3 400 грн

або виправними роботами на строк до 2 років

або пробаційним наглядом на строк до 3 років

або обмеженням волі на той самий строк

"За ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони завдали шкоди у великих розмірах, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років", - додав експерт.

Насамкінець Буліменко наголосив, що в усіх випадках самовільного використання води та електричної енергії порушникові доведеться також відшкодувати вартість самовільно використаної електричної енергії або води.