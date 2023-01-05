Перевірки ВПО у 2023 році: Мінсоцполітики відповіло на головні питання

"Перевірки ВПО будуть сфокусовані на виняткових випадках. Контроль за проживанням біженців не стане масовим явищем. Ця акція застосовуватиметься лише у певних випадках, коли необхідно перевірити настановні дані одержувача держдопомоги", - підкреслив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Він зазначив, що відвідування співробітниками органів соцопіки місць проживання ВПО здійснюватиметься лише у конкретних випадках. Наприклад, коли потрібно уточнити дані, що надходять від правоохоронних органів чи інших відомств у разі, якщо потрібно перевірити, чи справді одержувач держдопомоги мешкає за вказаною адресою.

"У разі встановлення факту неправдивих відомостей щодо місця проживання подальша виплата допомоги може бути тимчасово заморожена", - наголосив Музиченко.

Також заступник міністра нагадав, що виплати для ВПО автоматично подовжено з 1 січня 2023 року. Одержувачам соціальної допомоги не потрібно наново подавати заяви для подовження виплат, немає потреби відвідувати ЦНАП чи інші органи, зокрема соціального захисту. Вони триватимуть автоматично на період дії воєнного стану.

Крім того, Музиченко підкреслив, що на опалювальний період розміри компенсаційних виплат громадянам за тимчасове розміщення (перебування) у своїх домівках ВПО збільшено вдвічі. На сьогодні такі виплати здійснюють із розрахунку 30 гривень за кожного постояльця.