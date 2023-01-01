ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомога переселенцям у 2023 році: виплати продовжаться, але будуть перевірки

Новость на русском →
Україна, Неділя 01 січня 2023 22:39
Допомога переселенцям у 2023 році: виплати продовжаться, але будуть перевірки Фото: виплати переселенцям буде продовжено автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2023 році виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з держбюджету буде продовжено автоматично. При цьому перевірки фактичного місця проживання зареєстрованих ВПО продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили у прес-службі, для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан, оскільки допомога на проживання не залежить від отриманого прибутку та безстрокова.

Відповідно до порядку надання допомоги на проживання ВПО виплати - це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати його припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватись, наголосили у Мінреінтеграції.

Перевірки переселенців

Восени в Україні розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

Як зазначили в Мінсоцполітики, людина, яка повернулася додому, у своє постійне місце проживання перестає бути переселенцем. Тому його мають позбавити виплат, призначених саме для ВПО.

За даними міністерства, велика кількість людей після повернення додому не знімається з реєстрації, тому було ухвалено рішення перевіряти ВПО за списками.

Так, людині, яка зареєструвалася як ВПО, прийде повідомлення з проханням з'явитися в управлінні соцзахисту та підтвердити своє перебування. Якщо людина не з'являється протягом десяти днів, виплати припиняються.

Реформа системи соціального захисту населення

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася провести реформу систему соціального захисту населення. Структурний маяк Моніторингової програми буде виконано до кінця січня 2023 року.

Як зазначається у документі, війна призвела до появи нових вразливих груп населення (наприклад, ВПО, ветеранів війни), чиї потреби мають бути враховані у майбутніх реформах системи соціального захисту.

"З огляду на це ми підготуємо концептуальну записку, де викладемо наше бачення підходів до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, достатньої та ефективної соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб цих нових категорій", - йдеться у Меморандумі.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не втратити щомісячну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Внутрішньо переміщені особи
NEWS
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок