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Проверки ВПЛ в 2023 году: Минсоцполитики ответило на главные вопросы

Фото: место жительства ВПЛ будут проверять только в определенных случаях (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Министерстве социальной политики ответили на актуальный вопрос о проверках внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

"Проверки ВПЛ будут сфокусированы на исключительных случаях. Контроль за проживанием беженцев не станет массовым явлением. Эта акция будет применяться только в определенных случаях, когда необходимо проверить установочные данные получателя госпомощи", - подчеркнул замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Он отметил, что посещение сотрудниками органов соцопеки мест проживания ВПЛ будет осуществляться только в конкретных случаях. Например, когда нужно уточнить данные, поступающие от правоохранительных органов или других ведомств в случае, если нужно проверить, действительно ли получатель госпомощи проживает по указанному адресу.

"В случае установления факта ложных сведений о месте жительства дальнейшая выплата пособия может быть временно заморожена", - подчеркнул Музыченко.

Также замминистра напомнил, что выплаты для ВПЛ автоматически продлены с 1 января 2023 года. Получателям социальной помощи не нужно заново подавать заявления для продления выплат, нет необходимости посещать ЦНАП или другие органы, в частности социальной защиты. Они будут продолжаться автоматически на период действия военного положения.

Кроме того, Музыченко подчеркнул, что на отопительный период размеры компенсационных выплат гражданам за временное размещение (нахождение) в своих домах ВПЛ увеличены вдвое. На сегодняшний день такие выплаты осуществляют из расчета 30 гривен за каждого постояльца.

В начале 2023 года РБК-Украина сообщало, что выплаты пособия на проживание ВПЛ из госбюджета будут продлены автоматически. При этом проверки фактического места жительства зарегистрированных ВПЛ продолжатся.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

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Внутренне перемещенные лица