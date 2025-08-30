Перевірки ТЦК, старт навчального року, доступна "єОселя": всі зміни з 1 вересня в Україні

З 1 вересня 2025 в Україні набирають чинності нові правила в освіті, соціальній сфері та безпеці. Зміняться умови навчання у школах, а у вишах запровадять обов'язкову БЗВП. Програма "єОселя" стане доступнішою для переселенців, а працівники ТЦК при перевірці документів будуть зобов'язані носити бодікамери.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало ключові зміни вересня 2025.

Головне:

Як зміниться навчальний рік у школах?

Чи зростуть виплати педагогам та студентам?

Які нові правила запроваджують для працівників ТЦК?

Хто зможе скористатися оновленою програмою "єОселя"?

Які нові поїзди запускає "Укрзалізниця"?

Навчальний рік у школах

1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік, який триватиме до 30 червня 2026 року. Дати канікул визначатиме кожна школа окремо, зважаючи на безпекову ситуацію та навчальне навантаження.

Учні здобуватимуть освіту у різних форматах - очному, дистанційному чи змішаному. Дистанційні класи зможуть відкривати всі школи. Окрім того, школярі зможуть обирати сімейне навчання чи екстернат.

Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації у конкретному населеному пункті. Рішення ухвалюють військово-цивільні адміністрації за участю батьків.

Також з 1 вересня у 8-х класах з’явиться новий обов’язковий предмет "Підприємництво та фінансова грамотність", а предмет "Захист України" у старшій школі викладатиметься дві години на тиждень. Учні вивчатимуть домедичну допомогу, використання безпілотників, способи протидії дезінформації.

Крім того, у прифронтових територіях учні всіх класів у новому навчальному році отримають безкоштовне харчування у школах за умови навчання офлайн.

Докладніше про те, яким буде навчальний рік 2025/2026 і що зміниться для учнів, можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

Фото: 1 вересня у школах починається навчальний рік (GettyImages)

Доплати педагогам і стипендії

З вересня щомісячна доплата вчителям збільшиться до 2000 грн. Це другий етап підвищення надбавок за складні умови роботи (з 1 січня сума складала 1000 грн).

Президентські стипендії для учнів також зростуть:

учні профтехів - до 6320 грн ;

; студенти коледжів і технікумів - до 7600 грн ;

; студенти університетів - до 10 000 грн ;

; аспіранти - 23 700 грн.

Крім того, вступники цього року з балами за НМТ від 185 і вище з кожного предмета отримуватимуть щомісячно по 10 000 грн від Фонду президента протягом календарного року.

Варто зазначити, президентські стипендії виплачують за високі досягнення у навчанні та науці: перемоги на всеукраїнських/міжнародних конкурсах і олімпіадах; лише відмінні оцінки та досягнення у науковій роботі.

Нагадаємо, сума звичайної академічної стипендії становить 2000 грн, а підвищеної - 2910 грн. Розміри соціальних стипендій залежать від категорії, до якої належить студент, та закладу освіти.

Нові правила для працівників ТЦК

З 1 вересня всі співробітники територіальних центрів комплектування зобов’язані носити бодікамери.

Відеозапис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток військовозобов'язаним.

Фото: при перевірці документів співробітники ТЦК мають робити відеозапис (facebook.com/CherkasyTCK)

Очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль пояснив, що відеофіксація має запобігти можливим зловживанням та конфліктним ситуаціям, а також захистити права обох сторін.

Базова військова підготовка у вишах

З нового навчального року для студентів запроваджується обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона охоплюватиме 300 академічних годин: 90 - теорії та 210 - практики.

Курс проходитимуть як чоловіки, так і жінки, однак практичні заняття обов’язкові лише для чоловіків, придатних до служби. БЗВП викладатимуть на другому році навчання.

Після завершення програми студенти складуть військову присягу та отримають військово-облікову спеціальність.

Якщо студенти не зможуть скласти іспит з БЗВП чи відмовляться прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вишах, працевлаштуватися на державну службу, до органів місцевого самоврядування або прокуратури.

Програма "єОселя" для ВПО

10 вересня стартують нові умови державної програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб. Вона передбачає:

покриття до 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла до 2 млн грн);

(але не більше 30% вартості житла до 2 млн грн); компенсацію до 70% щомісячних платежів у перший рік;

у перший рік; до 40 тис. грн на сплату банківських комісій та страхових платежів.

Програма діятиме у 238 громадах 10 областей.

Фото: умови "єОселя" для ВПО (facebook.com/Ministry.for.development)

Додаткові поїзди "Укрзалізниці"

На вересень УЗ призначила нові рейси:

поїзд №260/259 Чоп - Кременчук (тричі на тиждень у кожному напрямку);

поїзд №258/257 Ясіня - Кропивницький (також тричі на тиждень).

В "Укрзалізниці" зазначили, що додаткові маршрути запроваджено завдяки оптимізації руху.