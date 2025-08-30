ua en ru
Проверки ТЦК, старт учебного года, доступная "єОселя": все изменения с 1 сентября в Украине

Суббота 30 августа 2025
Проверки ТЦК, старт учебного года, доступная "єОселя": все изменения с 1 сентября в Украине
Автор: Анна Березина

С 1 сентября 2025 в Украине вступают в силу новые правила в образовании, социальной сфере и безопасности. Изменятся условия обучения в школах, а в вузах введут обязательную БЗВП. Программа "єОселя" станет более доступной для переселенцев, а работники ТЦК при проверке документов будут обязаны носить бодикамеры.

РБК-Украина в материале ниже собрало ключевые изменения сентября 2025.

Главное:

  • Как изменится учебный год в школах?
  • Возрастут ли выплаты педагогам и студентам?
  • Какие новые правила вводятся для работников ТЦК?
  • Кто сможет воспользоваться обновленной программой "єОселя"?
  • Какие новые поезда запускает "Укрзализныця"?

Учебный год в школах

1 сентября в Украине стартует новый учебный год, который продлится до 30 июня 2026 года. Даты каникул будет определять каждая школа отдельно, учитывая ситуацию с безопасностью и учебную нагрузку.

Учащиеся будут получать образование в разных форматах - очном, дистанционном или смешанном. Дистанционные классы смогут открывать все школы. Кроме того, школьники смогут выбирать семейную учебу или экстернат.

Форма обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью в конкретном населенном пункте. Решения принимаются военно-гражданскими администрациями с участием родителей.

Также с 1 сентября в 8-х классах появится новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность", а предмет "Защита Украины" в старшей школе будет преподаваться два часа в неделю. Учащиеся будут изучать домедицинскую помощь, использование беспилотников, способы противодействия дезинформации.

Кроме того, в прифронтовых территориях учащиеся всех классов в новом учебном году получат бесплатное питание в школах при условии обучения офлайн.

Более подробно о том, каким будет учебный год 2025/2026 и что изменится для учащихся, можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Проверки ТЦК, старт учебного года, доступная &quot;єОселя&quot;: все изменения с 1 сентября в УкраинеФото: 1 сентября в школах начинается учебный год (GettyImages)

Доплаты педагогам и стипендии

С сентября ежемесячная доплата учителям увеличится до 2000 грн. Это второй этап повышения надбавок за сложные условия работы (с 1 января сумма составляла 1000 грн).

Президентские стипендии для учащихся также возрастут:

  • учащиеся профтехов - до 6320 грн;
  • студенты колледжей и техникумов - до 7600 грн;
  • студенты университетов - до 10 000 грн;
  • аспиранты - 23 700 грн.

Кроме того, абитуриенты этого года с баллами за НМТ от 185 и выше по каждому предмету будут получать ежемесячно по 10 000 грн от Фонда президента в течение календарного года.

Стоит отметить, что президентские стипендии выплачивают за высокие достижения в обучении и науке: победы на всеукраинских/международных конкурсах и олимпиадах; только отличные оценки и достижения в научной работе.

Напомним, сумма обычной академической стипендии составляет 2000 грн в месяц, а повышенной - 2910 грн. Размеры социальных стипендий зависят от категории, к которой относится студент, и учебного заведения.

Новые правила для работников ТЦК

С 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования обязаны носить бодикамеры.

Видеозапись будет производиться во время проверки документов и вручения повесток военнообязанным.

Проверки ТЦК, старт учебного года, доступная &quot;єОселя&quot;: все изменения с 1 сентября в УкраинеФото: при проверке документов сотрудники ТЦК должны делать видеозапись (facebook.com/CherkasyTCK)

Глава Министерства обороны Денис Шмыгаль пояснил, что видеофиксация должна предотвратить возможные злоупотребления и конфликтные ситуации, а также защитить права обеих сторон.

Базовая военная подготовка в вузах

С нового учебного года для студентов вводится обязательная базовая общевойсковая подготовка (БЗВП). Она будет охватывать 300 академических часов: 90 - теории и 210 - практики.

Курс будут проходить как мужчины, так и женщины, однако практические занятия обязательны только для мужчин, пригодных для службы. БЗВП будут преподавать на втором году обучения.

После завершения программы студенты примут военную присягу и получат военно-учетную специальность.

Если студенты не смогут сдать экзамен по БЗВП или откажутся принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в вузах, трудоустроиться на государственную службу, в органы местного самоуправления или прокуратуру.

Программа "єОселя" для ВПЛ

10 сентября стартуют новые условия государственной программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. Она предполагает:

  • покрытие до 70% первого взноса по ипотеке (но не больше 30% стоимости жилья до 2 млн грн);
  • компенсацию до 70% ежемесячных платежей за первый год;
  • до 40 тыс. грн на уплату банковских комиссий и страховых платежей.

Программа будет действовать в 238 общинах 10 областей.

Проверки ТЦК, старт учебного года, доступная &quot;єОселя&quot;: все изменения с 1 сентября в УкраинеФото: условия "єОселя" для ВПЛ (facebook.com/Ministry.for.development)

Дополнительные поезда "Укрзализныци"

На сентябрь УЗ назначила новые рейсы:

  • поезд №260/259 Чоп - Кременчуг (трижды в неделю в каждом направлении);
  • поезд №258/257 Ясиня - Кропивницкий (также трижды в неделю).

В "Укрзализныце" отметили, что дополнительные маршруты удалось запустить благодаря оптимизации движения.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила пять дополнительных "осенних" поездов, которые будут курсировать в разные уголки страны.

При подготовке материала использовались: информация с порталов Минобразования, Министерства развития общин и территорий, заявление главы Минобороны Дениса Шмыгаля, сообщение "Укрзализныци".

