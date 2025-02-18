Перевірки рішень МСЕК: інвалідність скасовано майже 300 чиновникам

Як повідомляється, для перевірки сформований перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.

За словами, міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб.

Так, 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд.

"Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають. Наша мета - щоб підтримку отримували лише ті, хто дійсно її потребує. Це питання не лише права, але й соціальної справедливості", - наголосив Ляшко.