Перевірки рішень МСЕК: інвалідність скасовано майже 300 чиновникам

Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронцями перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про встановлення інвалідності посадовцям державних органів. Інвалідність скасували майже 300 чиновникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Як повідомляється, для перевірки сформований перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.
За словами, міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб.
Так, 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд.
"Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають. Наша мета - щоб підтримку отримували лише ті, хто дійсно її потребує. Це питання не лише права, але й соціальної справедливості", - наголосив Ляшко.
Нагадаємо, від 1 січня 2025 року в Україні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) припинили свою діяльність, а їхні функції перейняли експертні команди з оцінювання функціонального стану особи.
Експертні команди складаються з лікарів різних спеціальностей, які проводять оцінювання стану здоров'я пацієнтів та приймають рішення щодо встановлення інвалідності. Рішення цих команд можна оскаржити в Центрі оцінювання функціонального стану особи.
Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вже сформовані понад 1,4 тисячі експертних команд.
Зазначимо, рішення про ліквідацію МСЕК ухвалили у зв'язку з корупційними скандалами. Зокрема, у голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи вдома знайшли кілька мільйонів доларів готівки.
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