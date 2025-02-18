Проверки решений МСЭК: инвалидность отменена почти 300 чиновникам

Министерство здравоохранения вместе с правоохранителями проверяют решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности должностным лицам государственных органов. Инвалидность отменили почти 300 чиновникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как сообщается, для проверки сформирован перечень из 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.
По словам, министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, специалисты уже проработали 1359 дел должностных лиц.
Так, 281 принятое ранее решение МСЭК отменено, в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения, еще почти 500 человек вызваны на осмотр.
"Перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Проверки продолжаются. Наша цель - чтобы поддержку получали только те, кто действительно в ней нуждается. Это вопрос не только права, но и социальной справедливости", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, с 1 января 2025 года в Украине медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою деятельность, а их функции переняли экспертные команды по оценке функционального состояния человека.
Экспертные команды состоят из врачей разных специальностей, которые проводят оценку состояния здоровья пациентов и принимают решение об установлении инвалидности. Решение этих команд можно обжаловать в Центре оценки функционального состояния лица.
Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, уже сформированы более 1,4 тысячи экспертных команд.
Отметим, решение о ликвидации МСЭК приняли в связи с коррупционными скандалами. В частности, у председателя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дома нашли несколько миллионов долларов наличных.
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