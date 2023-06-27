Перевірка укриттів у Києві: Кабмін підтримав догани Кличку та начальнику КМВА

Кабінет міністрів підтримав ініціативу, згідно з якою догани отримують мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Віталій Попко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.
Крім Кличка та Попко догани також оголосили:
Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти намагалися вдарити по Києву балістичними ракетами. Усі повітряні цілі були збиті українськими захисниками, але у кількох районах столиці впали уламки.
Внаслідок пригоди загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття в поліклініці, оскільки воно було закрите.
Внаслідок розслідування чотирьох осіб було затримано - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.
При цьому в Україні провели перевірку всіх укриттів, за підсумками якої Рада нацбезпеки та оборони обговорила кадрові та дисциплінарні рішення. Сьогодні ці рішення підтримав Кабмін.
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