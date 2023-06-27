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Шмигаль: Кабмін сьогодні ухвалить кадрові рішення після перевірки укриттів в Україні

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Київ, Вівторок 27 червня 2023 17:04
Шмигаль: Кабмін сьогодні ухвалить кадрові рішення після перевірки укриттів в Україні Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів сьогодні, 27 червня, ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення, пов'язані з перевіркою всіх укриттів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду нагадав, що у п'ятницю, 23 червня, на засіданні Ради національної безпеки та оборони одним із головних питань стали результати перевірки всіх укриттів по Україні. 77% укриттів придатні для використання, але все ще багато таких, які не відповідають жодним стандартам.

"Місцями ситуація взагалі неприйнятна. Йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та Києві. У рамках виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення", - розповів прем'єр.

Шмигаль уточнив, що уряд підтримає розпорядження, згідно з яким міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін координуватиме і контролюватиме всі питання, пов'язані з укриттями.

"Президент чітко поставив завдання - укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином. Даємо тут міністру Камишіну всі можливості, щоб напрацювати та швидко подати необхідні рішення, необхідні для виконання цих завдань", - додав прем'єр.

Кадрові рішення Кабміну

У пресслужбі уряду уточнили, які рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Уряд підтримав проекти розпоряджень президента України щодо звільнення:

  • Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
  • Людмили Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації;
  • Тетяни Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації;
  • Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації;
  • Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

При цьому було підтримано проекти розпоряджень про звільнення від виконання обов'язків голови Дніпровської районної у місті Києві держадміністрації Павла Бабія та голови Подільської районної у місті Києві держадміністрації Сергія Коваленка.

Також підтримано проект розпорядження Кабміну про притягнення до дисциплінарної відповідальності:

  • мера Києва Віталія Кличка;
  • начальника КМВА Сергія Попка;
  • голови Голосіївської районної у місті Києві держадміністрації Сергія Садового;
  • голови Оболонської районної у місті Києві держадміністрації Кирила Фесика;
  • голови Печерської районної у місті Києві держадміністрації Наталі Кондрашової;
  • голови Солом'янської районної у місті Києві держадміністрації Ірини Чечотки;
  • першого заступника голови Дарницької районної у місті Києві держадміністрації Миколи Калашника;
  • першого заступника Шевченківської районної у місті Києві держадміністрації Олександра Поповцева.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, питання укриттів в Україні почало активно обговорюватися чиновниками після того, як внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули дві жінки та одна дитина.

Вони не могли потрапити в укриття у поліклініці, оскільки воно було закрите. У цій справі вже затримали чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

Після цього в Україні провели перевірки всіх укриттів, за результатами яких президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення.

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