Проверка укрытий в Киеве: Кабмин поддержал выговоры Кличко и начальнику КГВА

Помимо Кличко и Попко выговоры также объявили:

главе Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации Сергею Садовому;

главе Оболонской районной в городе Киеве госадминистрации Кириллу Фесику;

главе Печерской районной в городе Киеве госадминистрации Наталье Кондрашовой;

главе Соломянской районной в городе Киеве госадминистрации Ирине Чечотке;

первому заместителю главы Дарницкой районной в городе Киеве госадминистрации Николаю Калашнику;

первому заместителю Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации Александру Поповцеву.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву баллистическими ракетами. Все воздушные цели были сбиты украинскими защитниками, но в нескольких районах столицы упали обломки.

В результате происшествия погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике, поскольку оно было закрыто.

В результате расследования четыре человека были задержаны - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

При этом в Украине провели проверку всех укрытий, по итогам которой Совет нацбезопасности и обороны обсудил кадровые и дисциплинарные решения. Сегодня эти решения поддержал Кабмин.