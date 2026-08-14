"Перевірка СБУ": шахраї виманили понад 30 тисяч доларів у екснардепа

Шахрайська схема "перевірки СБУ"

Слідством встановлено, що під приводом "перевірки коштів" начебто працівниками СБУ 71-річний чоловік віддав шахраям 31800 доларів. Він був депутатом Верховної ради України першого скликання.

Кур’єром, який приїхав забрати гроші, був 17-річний хлопець, якого до схеми залучив 20-річний мешканець Одеси.

Обидва хлопці займаються спортом, через що мали спільних знайомих.

Кур’єр отримав через Телеграм фото пенсіонера, який мав віддати йому гроші. Також його проінструктували, що робити далі.

Фото: фігуранти справи про шахрайство і постраждалий (kyiv.gp.gov.ua)

Подробиці справи

Хлопець мав взяти із загальної суми 600 доларів, а решту грошей перерахувати через пункт обміну валют на криптогаманець.

Втім зловмисника затримали до того, як він встиг переказати гроші. Заощадження повернуто власнику.

Що загрожує

За вчинення пособництва шахрайству передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.