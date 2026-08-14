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"Проверка СБУ": мошенники выманили более 30 тысяч долларов у экс-нардепа

17:47 14.08.2026 Пт
2 мин
Несовершеннолетний курьер должен был забрать деньги у киевлянина
aimg Елена Бджола
Фото: деньги в конверте (Getty Images)

17-летний и 20-летний юноши получили подозрение в пособничестве мошенничеству. Они хотели обмануть пенсионера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской прокуратуры.

Мошенническая схема "проверки СБУ"

Следствием установлено, что под предлогом "проверки средств" якобы работниками СБУ 71-летний мужчина отдал мошенникам 31800 долларов. Он был депутатом Верховной рады Украины первого созыва.

Курьером, приехавшим забрать деньги, был 17-летний парень, которого в схему привлек 20-летний житель Одессы.

Оба ребята занимаются спортом, из-за чего имели общих знакомых.

Курьер получил через Телеграмм фото пенсионера, который должен был отдать ему деньги. Также его проинструктировали, что делать дальше.

Фото: фигуранты дела о мошенничестве и пострадавшем (kyiv.gp.gov.ua)

Подробности дела

Парень должен был взять из общей суммы 600 долларов, а остальные деньги перечислить через пункт обмена валют на криптокошелек.

Впрочем, злоумышленника задержали до того, как он успел перевести деньги. Сбережения возвращены владельцу.

Что угрожает

За совершение пособничества мошенничеству предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители проверяли инфраструктуру почти 100 мошеннических call-центров. Работники этих псевдоучреждений привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

Также правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, ранее выдававшей себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.

Еще аферист предлагал гражданину за 1 миллион долларов избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Его задержали.

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