"Проверка СБУ": мошенники выманили более 30 тысяч долларов у экс-нардепа

Мошенническая схема "проверки СБУ"

Следствием установлено, что под предлогом "проверки средств" якобы работниками СБУ 71-летний мужчина отдал мошенникам 31800 долларов. Он был депутатом Верховной рады Украины первого созыва.

Курьером, приехавшим забрать деньги, был 17-летний парень, которого в схему привлек 20-летний житель Одессы.

Оба ребята занимаются спортом, из-за чего имели общих знакомых.

Курьер получил через Телеграмм фото пенсионера, который должен был отдать ему деньги. Также его проинструктировали, что делать дальше.

Фото: фигуранты дела о мошенничестве и пострадавшем (kyiv.gp.gov.ua)

Подробности дела

Парень должен был взять из общей суммы 600 долларов, а остальные деньги перечислить через пункт обмена валют на криптокошелек.

Впрочем, злоумышленника задержали до того, как он успел перевести деньги. Сбережения возвращены владельцу.

Что угрожает

За совершение пособничества мошенничеству предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.