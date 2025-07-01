Перевірка рішень МСЕК: майже півтисячі посадовців позбавили інвалідності

"Перевірки проводяться на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Для здійснення перевірок Міністерство охорони здоров’я створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу", - зазначили у міністерстві.

До перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центром оцінювання функціонального стану особи вже розглянуто 1692 справи. Ще 423 осіб викликано на дообстеження для уточнення функціонального стану.

За результатами перевірки 445 рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках прийняті нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності, чи зміни терміну встановлення інвалідності.

Найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на: