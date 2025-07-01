Проверка решений МСЭК: почти полтысячи чиновников лишили инвалидности

"Проверки проводятся во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Для осуществления проверок Министерство здравоохранения создало совместную с правоохранителями межведомственную рабочую группу", - отметили в министерстве.

К проверке включено 2630 дел должностных лиц из более 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность. Центром оценки функционального состояния лица уже рассмотрено 1692 дела. Еще 423 человека вызваны на дообследование для уточнения функционального состояния.

По результатам проверки 445 решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам уже отменено, а в 286 случаях приняты новые решения, в частности об изменении группы инвалидности, или изменения срока установления инвалидности.

Наибольшее количество должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на: