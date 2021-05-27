Проверка на компетентность: для чиновников запустили тест на цифровую грамотность

Министерство цифровой трансформации представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дія. Цифрова освіта", а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Государственные служащие теперь могут узнать свой уровень цифровой грамотности. После сдачи национального теста на цифровую грамотность для госслужащих каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать именно те цифровые навыки, которые "провисают", - говорится в сообщении.
Как сообщается, Цифрограм для госслужащих оценивает 30 цифровых компетенций.
Напомним, Министерство цифровой трансформации (Минцифра) предлагает разработать компромиссный вариант налогообложения в сфере криптовалют.
Ранее стало известно, что в Украине можно будет проводить электронные выборы. Это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія".