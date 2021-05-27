Перевірка на компетентність: для чиновників запустили тест на цифрову грамотність

Міністерство цифрової трансформації представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта", а також отримати електронний сертифікат та вдосконалити необхідні навички.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Державні службовці відтепер можуть дізнатися власний рівень цифрової грамотності. Після складання національного тесту на цифрову грамотність для держслужбовців кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити саме ті цифрові навички, які "провисають", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, Цифрограм для держслужбовців оцінює 30 цифрових компетентностей.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) пропонує напрацювати компромісний варіант оподаткування у сфері криптовалют.
Раніше стало відомо, що в Україні можна буде проводити електронні вибори. Це зроблять після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".