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Перевірка на компетентність: для чиновників запустили тест на цифрову грамотність

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Україна, Четвер 27 травня 2021 16:05
Перевірка на компетентність: для чиновників запустили тест на цифрову грамотність Фото: чиновників перевірять на цифрову грамотність (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство цифрової трансформації представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта", а також отримати електронний сертифікат та вдосконалити необхідні навички.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Державні службовці відтепер можуть дізнатися власний рівень цифрової грамотності. Після складання національного тесту на цифрову грамотність для держслужбовців кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити саме ті цифрові навички, які "провисають", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Цифрограм для держслужбовців оцінює 30 цифрових компетентностей.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) пропонує напрацювати компромісний варіант оподаткування у сфері криптовалют.

Раніше стало відомо, що в Україні можна буде проводити електронні вибори. Це зроблять після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

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