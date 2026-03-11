Удар по школі в Ірані був помилкою США: NYT розкрило деталі розслідування

США відповідальні за удар по школі в Ірані, де загинули щонайменше 175 людей - переважно діти. Такий висновок зробило внутрішнє розслідування Пентагону.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times, до таких висновків дійшли американські чиновники, знайомі з перебігом розслідування.
28 лютого ракета "Томагавк" влучила в початкову школу Шаджара Тайєбех у місті Мінаб. Удар завдало Центральне командування США - в рамках атак на сусідню військово-морську базу КВІР.
Школа розташована на тому ж кварталі, що й база. Колись будівля входила до її складу - але ще між 2013 і 2016 роками її відгородили та облаштували під школу.
Розвідувальне управління Міністерства оборони США передало будівлю як військову ціль - із застарілими даними. Офіцери Центрального командування не перевірили інформацію перед ударом.
Супутникові знімки The Times підтвердили: сторожові вежі давно знесені, є три громадські входи та дитячі майданчики з яскравими стінами.
Слідчі досі з'ясовують:
Попри висновки розслідування, президент США Дональд Трамп кілька разів публічно перекладав провину. "На мою думку, виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран. Як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності", - заявив він журналістам.
Пізніше Трамп визнав, що "недостатньо про це знає", і пообіцяв прийняти офіційні результати розслідування.
Нагадаємо, за даними The New York Times, головна помилка президента США Дональда Трампа під час планування військової операції на Близькому Сході - недооцінка реакції Ірану. Насправді Вашингтон не знає, що робити далі, хоч і заявляє, що війна нібито "йде за планом".
Втім, як і раніше, він не виключає можливості наземного вторгнення в Іран. Демократи стверджують, що такий крок стає все ближчим.