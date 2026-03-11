Удар по школе в Иране был ошибкой США: NYT раскрыло детали расследования

США нанесли удар по школе

28 февраля ракета "Томагавк" попала в начальную школу Шаджара Тайебех в городе Минаб. Удар нанесло Центральное командование США - в рамках атак на соседнюю военно-морскую базу КСИР.

Школа расположена на том же квартале, что и база. Когда-то здание входило в ее состав - но еще между 2013 и 2016 годами его отгородили и обустроили под школу.

Почему произошла ошибка

Разведывательное управление Министерства обороны США передало здание как военную цель - с устаревшими данными. Офицеры Центрального командования не проверили информацию перед ударом.

Спутниковые снимки The Times подтвердили: сторожевые башни давно снесены, есть три общественных входа и детские площадки с яркими стенами.

Следователи до сих пор выясняют:

почему устаревшие данные не проверили

имело ли разведуправление актуальную информацию

кто конкретно отвечает за сбой.

Фото: последствия удара по школе 28 февраля 2026 года (Getty Images)

Трамп обвинял Иран

Несмотря на выводы расследования, президент США Дональд Трамп несколько раз публично перекладывал вину. "По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделал Иран. Как вы знаете, они очень неточны со своими боеприпасами. У них вообще нет точности", - заявил он журналистам.

Позже Трамп признал, что "недостаточно об этом знает", и пообещал принять официальные результаты расследования.