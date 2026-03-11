Удар по школе в Иране был ошибкой США: NYT раскрыло детали расследования

США ответственны за удар по школе в Иране, где погибли по меньшей мере 175 человек - преимущественно дети. Такой вывод сделало внутреннее расследование Пентагона.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times, к таким выводам пришли американские чиновники, знакомые с ходом расследования.
28 февраля ракета "Томагавк" попала в начальную школу Шаджара Тайебех в городе Минаб. Удар нанесло Центральное командование США - в рамках атак на соседнюю военно-морскую базу КСИР.
Школа расположена на том же квартале, что и база. Когда-то здание входило в ее состав - но еще между 2013 и 2016 годами его отгородили и обустроили под школу.
Разведывательное управление Министерства обороны США передало здание как военную цель - с устаревшими данными. Офицеры Центрального командования не проверили информацию перед ударом.
Спутниковые снимки The Times подтвердили: сторожевые башни давно снесены, есть три общественных входа и детские площадки с яркими стенами.
Следователи до сих пор выясняют:
Несмотря на выводы расследования, президент США Дональд Трамп несколько раз публично перекладывал вину. "По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделал Иран. Как вы знаете, они очень неточны со своими боеприпасами. У них вообще нет точности", - заявил он журналистам.
Позже Трамп признал, что "недостаточно об этом знает", и пообещал принять официальные результаты расследования.
Напомним, по данным The New York Times, главная ошибка президента США Дональда Трампа при планировании военной операции на Ближнем Востоке - недооценка реакции Ирана. На самом деле Вашингтон не знает, что делать дальше, хоть и заявляет, что война якобы "идет по плану".
Впрочем, как и раньше, он не исключает возможности наземного вторжения в Иран. Демократы утверждают, что такой шаг становится все ближе.