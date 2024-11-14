Переведення годинників на зимовий та літній час: яке ставлення українців

За даними опитування, 7% не визначилися з думкою з цього питання.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року. Всього було опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує 3,5%.

Закон про відмову від літнього часу

Практика переведення годинників існує у більшості розвинених країн Заходу, зокрема у США та країнах Європейського Союзу. У більшості країн третього світу перехід на літній час або не запроваджувався, або скасований.

У липні Верховна Рада ухвалила закон щодо обчислення часу в Україні, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. Автором проєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук, який був обраний від "Слуги народу".

У Комітеті економічного розвитку Ради згадують "наукові дослідження", які "пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли".

Водночас президент України Володимир Зеленський не збирається підписувати цей закон.

Спроби скасувати літній час

В Україні вже робили спробу відмовитися від літнього часу. Це зробила Партія регіонів у 2011 році слідом за скасування переходу на території Росії. Але тоді остаточного рішення ухвалено не було через позицію голови Ради Володимира Литвина.

Усі 27 країн ЄС та 15 інших країн континенту (всього 42) запроваджують літній час в останню неділю березня та скасовують в останню неділю жовтня. Такий самий порядок діє і в Україні. Канада та США вводять літній час у другу неділю березня, скасовують у першу неділю листопада.