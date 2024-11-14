Перевод часов на зимнее и летнее время: каково отношение украинцев

По данным опроса, 7% не определились с мнением по этому вопросу.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%.

Закон об отказе от летнего времени

Практика перевода часов существует в большинстве развитых стран Запада, в частности, в США и странах Европейского Союза. В большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо отменен.

В июле Верховная Рада приняла закон об исчислении времени в Украине, предусматривающий отказ от перевода часов на летнее время. Автором проекта является спикер парламента Руслан Стефанчук, избранный от "Слуги народа".

В Комитете экономического развития Совета упоминают "научные исследования", "связывающие изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский не собирается подписывать этот закон.

Попытки отменить летнее время

В Украине уже пытались отказаться от летнего времени. Это сделала Партия регионов в 2011 году вслед за отменой перехода на территории России. Но тогда окончательное решение принято не было из-за позиции председателя Рады Владимира Литвина.

Все 27 стран ЕС и 15 других стран континента (всего 42) вводят летнее время в последнее воскресенье марта и отменяют в последнее воскресенье октября. Такой же порядок действует и в Украине. Канада и США вводят летнее время во второе воскресенье марта, отменяют в первое воскресенье ноября.