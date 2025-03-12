Переведення годинників в Україні: куди крутити стрілки при переході на літній час

В Україні в ніч на 30 березня відбудеться перехід на літній час. Більшість сучасних ґаджетів автоматично змінять час, однак механічні годинники потрібно буде перевести вручну.
Про це розповідає РБК-Україна.
О 3:00 ночі стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Це означає, що українці спатимуть на годину менше.
Перехід на літній час залишається чинним, оскільки закон про скасування сезонного переведення годинників досі не набув юридичної сили. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт ще у 2024 році, однак президент Володимир Зеленський його не підписав. Документ передбачав скасування переведення годинників та фіксацію зимового часу (GMT+2) як постійного.
В Україні переведення годинників запровадили у 1981 році за часів СРСР, а з 1996 року це регулюється постановою Кабінету Міністрів. Згідно з нею, перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня, а повернення на зимовий - в останню неділю жовтня.
Основною метою переведення годинників є економія електроенергії завдяки подовженню світлового дня. Однак медики та експерти застерігають, що такі зміни можуть негативно впливати на біоритми людей, викликаючи втому, стрес і проблеми зі сном.
Наступне переведення годинників відбудеться 26 жовтня 2025 року, коли Україна повернеться на зимовий час.
Раніше РБК-Україна писало про вплив сезонного переведення годинників на здоров'я українців. Психіатр-нарколог Євген Скрипник зазначає, що перехід на літній час може викликати перепади артеріального тиску, головний біль, сонливість або безсоння, а також загострення хронічних захворювань і тривожних розладів. Адаптація до нового часу може тривати до двох тижнів, особливо для людей з гіпертонією, депресією чи тривожними розладами.
Лікар рекомендує більше гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися стабільного режиму сну та обмежувати використання гаджетів перед сном, щоб полегшити адаптацію до переведення годинників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.