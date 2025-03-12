Переведення годинників в Україні: куди крутити стрілки при переході на літній час

О 3:00 ночі стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Це означає, що українці спатимуть на годину менше.

Перехід на літній час залишається чинним, оскільки закон про скасування сезонного переведення годинників досі не набув юридичної сили. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт ще у 2024 році, однак президент Володимир Зеленський його не підписав. Документ передбачав скасування переведення годинників та фіксацію зимового часу (GMT+2) як постійного.

Коли почали переводити годинники в Україні

В Україні переведення годинників запровадили у 1981 році за часів СРСР, а з 1996 року це регулюється постановою Кабінету Міністрів. Згідно з нею, перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня, а повернення на зимовий - в останню неділю жовтня.

Основною метою переведення годинників є економія електроенергії завдяки подовженню світлового дня. Однак медики та експерти застерігають, що такі зміни можуть негативно впливати на біоритми людей, викликаючи втому, стрес і проблеми зі сном.

Наступне переведення годинників відбудеться 26 жовтня 2025 року, коли Україна повернеться на зимовий час.